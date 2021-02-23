Атлетико — Челси. Накануне

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Атлетико в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет против лондонского Челси.

Атлетико — Челси

Вторник, 23 февраля, 22:00. Бухарест, Национальный стадион. Главный арбитр встречи — Феликс Брых (Германия).

Атлетико до стадии 1/8 финала добрался после выступлений в группе с Баварией, Зальцбургом и Локомотивом М. Подопечные Диего Симеоне вышли из квартета со второй позиции, уступив Баварии первую строчку практически без борьбы.

"Матрасники" очень здорово идут по турнирной дистанции в чемпионате Испании, несмотря на поражение в минувшем туре от Леванте. Атлетико лидирует в чемпионате и имеет некоторый запас в борьбе с Реалом и Барселоной, которые показывают очень нестабильный футбол и, соответственно, результаты.

Челси, в свою очередь, выступал в группе с Севильей, Ренном и Краснодаром и довольно быстро решил вопрос с выходом в следующую стадию, лишь несколько позже разыграв первое место с испанцами. Тогда еще команду тренировал Фрэнк Лампард, а результаты казались вполне успешными, но все поменялось.

Английского тренера вскоре отправили в отставку из-за неудач в национальном первенстве, а его место занял Томас Тухель, который в довольно сжатые сроки смог улучшить игру и результаты команды, но теперь перед ним стоит очень непростая задача — пройти Атлетико в Лиге чемпионов. Испанцы — один из самых неудобных соперников, который только может быть.

За последние десять лет команды встречались пять раз. Один из них пришелся на Суперкубок УЕФА — матч. который Атлетико выиграл со счетом 4:1. В 2014 году команды схлестнулись в полуфинале Лиги чемпионов: первый поединок закончился со счетом 0:0, а в ответном "матрасники" отпраздновали победу со счетом 3:1.

Также соперники встречались не так давно — в 2017 году на групповой стадии турнира. Тогда матч в Мадриде Челси выиграл со счетом 2:1, а в Лондоне команды сыграли 1:1. Челси вышел из группы со второй позиции, а Атлетико отправился в Лигу Европы.

Что касается кадровой ситуации, то Диего Симеоне не сможет рассчитывать на Хосе Хименеса, что может стать большой проблемой для команды. У Тухеля также будет отсутствовать важнейший центральный защитник — Тиаго Силва.

Ориентировочные составы:

Атлетико: Облак — Эрмосо, Фелипе, Савич — Льоренте, Коке, Сауль, Карраско — Корреа — Суарес, Фелиш

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Хадсон-Одои, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Вернер, Маунт — Абрахам

Не сыграют: Хименес, Триппьер, Эррера — Силва

Интересные факты:

Было забито меньше 2,5 голов в последних 4 матчах Атлетико в Лиге чемпионов.

Челси не проигрывал в последних 6 матчах Лиги чемпионов.

Атлетико не проигрывал в последних 5 матчах Лиги чемпионов.

Тренеры говорят:

Диего Симеоне, тренер Атлетико:

"Челси сильно изменился при Томасе Тухеле, который просто заставляет свои команды играть хорошо. Это сильная команда с отличными игроками. Клуб сделал серьезные финансовые инвестиции в последнее время. Гляньте на уровень их трех вратарей. Это показывает потенциал команды. А их нападающие могли бы играть в любой команде Европы".

Томас Тухель, тренер Челси:

"Нас ждет большое испытание. Атлетико — команда с большим опытом на таком уровне и очень опытным тренером. Надеюсь, этот матч заставит нас показать наши лучшие качества. Мы будем играть по-своему, а они по-своему. Всем понятно, что ты получаешь в поединке с "Атлетико: настоящий бой, опыт, соперника с сильной психологией".