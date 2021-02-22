Атлетико — Челси: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Атлетико — Челси.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико примет в Бухаресте Челси.

В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Атлетико и Челси провели между собой 7 матчей в еврокубках, и пока у команд полное равенство: по 2 победы, по 3 ничьи и по 2 поражения, разница забитых и пропущенных мячей 11:11.

В последних турах чемпионатов Атлетико уступил Леванте — 0:2, а Челси разошелся миром с Саутгемптоном — 1:1.

Матч Атлетико — Челси состоится во вторник, 23 февраля, начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.