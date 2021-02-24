Атлетико — Челси 0:1 Видео гола и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Лиги чемпионов.

Челси в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов играл против Атлетико на выезде и добился минимальной победы.

Единственный гол в матче забил Оливье Жиру во второй половине игры роскошным ударом через себя из чужой штрафной.

Обзор матча:

Атлетико — Челси 0:1

Гол: Жиру, 68



Атлетико: Облак — Льоренте, Савич, Фелипе, Эрмосо (Витоло, 84) — Корреа (Дембеле, 81), Коке, Сауль (Торрейра, 82), Лемар — Фелиш (Лоди, 82), Л. Суарес.



Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо — Маунт (Зийех, 73), Жоржиньо, Ковачич (Канте, 73) — Хадсон-Одои (Джеймс, 80), Жиру (Хаверц, 87), Вернер (Пулишич, 87).



Предупреждения: Льоренте, Лемар — Маунт, Жоржиньо.