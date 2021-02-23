Жиру возглавит атаку Челси в первом матче против Атлетико

Стали известны стартовые составы команд для поединка первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют мадридский Атлетико и лондонский Челси.

Одним из матчей третьего игрового дня стадии 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА станет противостояние в Бухаресте между мадридским Атлетико и лондонским Челси.

Диего Симеоне на предстоящий поединок решил вернуться ко схеме с четырьмя защитниками, освежив стартовый состав образца недавнего матча против Леванте (0:2), за счет выхода с первых минут Лемара в левом фланге полузащиты и Сауля в центре поля.

Со стороны Томаса Тухеля мы также увидим сдержанный вариант построения, в котором Кристенсен сыграет в паре с Рюдигером в центре обороны, Жоржиньо разместиться в центральном звене, а Хадсон-Одои расположится по правую руку от острия атаки Челси в этот вечер — Оливье Жиру.

Атлетико: Облак — Льоренте, Савич, Фелипе, Эрмосо — Корреа, Коке, Сауль, Лемар — Фелиш, Л. Суарес.

Запасные: Грбич, Сан-Роман, Кондогбиа, Лоди, Дембеле, Витоло, Камельо, Гарсия, Санчес.

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо — Маунт, Жоржиньо, Ковачич — Хадсон-Одои, Жиру, Вернер.

Запасные: Кепа, Кабальеро, Канте, Абрахам, Пулишич, Зума, Чилвелл, Зийех, Гилмор, Джеймс, Хаверц, Эмерсон.