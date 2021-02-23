Челси минимально одолел Атлетико в Бухаресте
23 февраля 2021
Эффектный удар Оливье Жиру в середине второго тайма обеспечил успех команде Томаса Тухеля.
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Атлетико — Челси 0:1
Гол: Жиру, 68
Атлетико: Облак — Льоренте, Савич, Фелипе, Эрмосо (Витоло, 84) — Корреа (Дембеле, 81), Коке, Сауль (Торрейра, 82), Лемар — Фелиш (Лоди, 82), Л. Суарес.
Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо — Маунт (Зийех, 73), Жоржиньо, Ковачич (Канте, 73) — Хадсон-Одои (Джеймс, 80), Жиру (Хаверц, 87), Вернер (Пулишич, 87).
Предупреждения: Льоренте, Лемар — Маунт, Жоржиньо.