Савич: Атлетико будет сложно в матче с Челси

Защитник Атлетико высказался о предстоящем матче ЛЧ против Челси.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико встретится с Челси в Бухаресте, где формальными хозяевами выступят "матрасники".

Центральный защитник мадридского клуба Стефан Савич поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"В следующем матче нам будет сложно, потому что Челси — сильная команда, в которой много талантливых игроков. Тем не менее, мы готовы к этому вызову", — приводит слова Савича официальный сайт УЕФА.

Матч Атлетико — Челси состоится во вторник, 23 февраля, начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.