Гулачи: Вина за пропущенные голы лежит исключительно на наших плечах

Голкипер РБ Лейпциг рассказал о своих эмоциях после первого поединка против Ливерпуля в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против английского Ливерпуля завершился для немецкого РБ Лейпциг досадным домашним поражением (0:2), что серьезно ухудшило позиции коллектива относительно возможного выхода в следующий раунд.

Лейпциг — Ливерпуль 0:2 Видео голов и обзор матча

Голкипер "Красных быков" Петер Гулачи во время послематчевого интервью с сожалением высказался как об упущенных моментах со стороны своей команды, так и об грубых ошибках в обороне во втором тайме противостояния.

"Мы очень хорошо вошли в игру и имели возможность выйти в лидеры на ранней стадии. Мы заранее знали, что будем играть против команды невероятного уровня мастерства, которая будет наказывать за каждую ошибку, какой бы она ни была.

В первом тайме была совершенно равная игра, однако стартовые десять минут второй половины загнали нас в тупик в плане достижения результата. К сожалению, два пропущенных гола повернули игру совершенно не в ту сторону.

Вина за них лежит исключительно на наших плечах. К сожалению, иногда так бывает в футболе. Последние полчаса должны были завершиться голом с нашей стороны. Тем не менее, главная задача для нас сейчас — хорошо подготовиться к ответному матчу. Сегодня у нас были хорошие шансы, которые позволяют нам с надеждой смотреть в будущее", — подытожил венгерский футболист.

Ранее свое мнение об игре РБ Лейпциг в данном поединке высказали наставник команды Юлиан Нагельсманн, а также футболисты Марсель Забитцер и Кевин Кампль.

Ответная игра в данной паре состоится 10 марта.