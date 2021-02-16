Лейпциг — Ливерпуль: видео голов и обзор матча

Лейпциг принимает Ливерпуль на своем поле в рамках первого поединка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
Подопечные Юргена Клоппа забили дважды в начале второй половины игры, получив комфортное преимущество в счете.
Смотри видео голов матча Лейпциг — Ливерпуль:
Первый тайм:
Лейпциг — Ливерпуль 0:1, Салах, 53
Лейпциг — Ливерпуль 0:2, Мане, 58
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