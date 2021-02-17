Мукиэле и Забитцер — главные неудачники матча РБ Лейпциг — Ливерпуль по мнению WhoScored

На счету подопечных Юлиана Нагельсманна по одной результативной ошибке.

Противостояние немецкого РБ Лейпциг и английского Ливерпуля в первый вечер раунда 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА несколько отошло на задний план зрительского внимания ввиду феноменальной игры ПСЖ против каталонской Барселоны в параллельно идущем поединке.

Однако, это совершенно не помешало коллективу Юргена Клоппа отпраздновать важную гостевую победу над достойным соперником, благодаря чему приблизиться к выходу в следующий раунд (2:0).

РБ Лейпциг — Ливерпуль 0:2 Видео голов и обзор матча

Результат встречи предрешили индивидуальные ошибки футболистов "Красных быков" Норди Мукиэле и Марселя Забитцера, поэтому совершенно неудивительно, что специализированный портал WhoScored.com назвал их худшими игроками на поле в этот вечер.

Француз получил оценку в 5,3 балла, а австрийский полузащитник сделал чуть больше полезных действий, поэтому смог рассчитывать на 5,5 баллов. Лучшим игроком РБ Лейпциг был признан французский полузащитник Кристофер Нкунку (оценка — 6,6).

Ливерпуль в отчетной встрече как достаточно целостный коллектив, однако на общем фоне можно отметить наиболее низкую оценку у нидерландского полузащитника Жоржиньо Вейналдума (6,7 баллов), а лучшим игроком в составе "красных", и, в целом — матча, стал сенегальский нападающий Садио Мане (8,1).

Ответная игра в данной паре пройдет 10 марта.