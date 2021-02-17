Кампль: Не смогли забить в первом матче — наверстаем упущенное в ответной игре

Полузащитник РБ Лейпциг поделился впечатлениями от первого поединка против Ливерпуля в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Свой первый матч в рамках плей-офф лиги чемпионов УЕФА текущего сезона против английского Ливерпуля немецкий РБ Лейпциг был вынужден проводить на поле будапештской Пушкаш-Арены из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Коллектив Юлиана Нагельсманна, в итоге, уступил оппонентам со счетом 0:2, в результате чего резко ухудшил свои шансы на выход в следующий раунд.

Лейпциг — Ливерпуль 0:2 Видео голов и обзор матча

Полузащитник "Красных быков" Кевин Кампль, которому удалось в отчетной игре провести на поле 73 минуты, после чего его сменил нападающий Хван Хи Чхан, в послематчевом интервью поделился эмоциями от выступления своей команды.

"Сегодня мы допустили две индивидуальные ошибки, за которые хладнокровно были наказаны соперниками. Подобного с нами не должно было случиться. Мы это признаем. В целом, я по-прежнему считаю, что мы провели хорошую игру и имели достаточно шансов забить здесь один или два гола. К сожалению, мы этого не сделали.

Не смогли забить сегодня — наверстаем упущенное в ответной игре. Сейчас у нас достаточно плотный график, и поэтому нужно хорошо восстанавливаться. Мы по-прежнему представлены во всех трех соревнованиях. Конечно, будет сложно на Энфилд Роуд, но нет ничего невозможного.

Теперь, в центре нашего внимания вновь будет Бундеслига и следующий матч против Герты. Мы должны подойти в отличной форме к воскресному поединку", — подытожил словенский футболист.

Ответная игра в данной паре состоится 10 марта.