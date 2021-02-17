Клопп: Ливерпуль не может вернуть психологию победителей за один матч

Главный тренер "красных" прокомментировал матч против Лейпцига.

Лейпциг принимал Ливерпуль на своем поле в рамках первого поединка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов и потерпел поражение.

Юрген Клопп остался доволен тем, что его команда полностью выполнила план на игру, но отметил, что у Лейпцига нет слабых мест.

"Мы сыграли так, как и хотели. Именно такая игра и была нам нужна. Лейпциг может доставить большие неприятности любой команде. Они крушат всех в Бундеслиге, у них нет слабых мест. Мы великолепно контролировали игру.

У них были моменты, но я думаю, что мы заслужили этот результат. В эпизоде со вторым голом сопернику было действительно тяжело. В такие моменты удача нужна и защитнику, но нам повезло, что Садио [Мане] умело воспользовался своим шансом

Тяжелая игра. Мы не можем вернуть психологию победителей за один матч, но сегодня мы сыграли отлично. Это только первый поединок. Я знаю, что многие ждали, что мы снова оступимся, но сегодня ребята были великолепны, и я рад за них.

Мы были на высоте два года, а в этом сезоне у нас стали возникать проблемы. Понятно, что в такие моменты все начинают критиковать нас. Но для меня это не проблема", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лейпциг — Ливерпуль.