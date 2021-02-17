Хендерсон: Обидно, что Ливерпуль не реализовал все свои моменты

Полузащитник "красных" дал комментарий после матча.

Лейпциг принимал Ливерпуль на своем поле в рамках первого поединка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов и потерпел поражение.

Полузащитник мерсисайдцев Джордан Хендерсон остался доволен стараниями своей команды и отметил важность "сухого" матча.

"Это был важный матч для нас. Мы довольны своей игрой. Важно, что мы забили и при этом не пропустили. На протяжении всего матча мы хорошо прессинговали и были опасны впереди. Игра нам удалась, и мы победили, но мы сделали лишь полдела.

Конечно, обидно, что мы не смогли реализовать все свои моменты, но мы продолжали искать шансы у чужих ворот и в итоге были вознаграждены за свои усилия. Мы должны быть довольны этим результатом, потому что Лейпциг — очень хорошая команда. Наши нападающие активно играли весь матч и в итоге забили два гола.

Мы хотим продолжать в этом же духе и будем сражаться в каждой игре. В текущем сезоне было много сложных ситуаций, но нам надо готовиться к каждой игре и решать проблемы по мере поступления. Если мы будем действовать именно так, то добьемся успеха до конца сезона", — приводит слова Хендерсона официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лейпциг — Ливерпуль.