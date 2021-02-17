Забитцер: Очень тяжело принять собственные ошибки

Полузащитник РБ Лейпциг поделился эмоциями от поражения в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Немецкий РБ Лейпциг в номинально домашнем поединке на Пушкаш-Арене в Будапеште против английского Ливерпуля не сумел во втором тайме совладать с действующим чемпионом английской Премьер-лиги (0:2).

Лейпциг — Ливерпуль 0:2 Видео голов и обзор матча

Полузащитник "Красных быков" Марсель Забитцер, на счету которого на 53-й минуте отчетной игры оказалась результативная ошибка, дал послематчевое интервью, в котором попросил прощения у фанатов свою и общекомандную за неудачную игру.

"Безусловно, разочарование после этого поражения очень велико. Мы большую часть времени показывали хороший футбол, имели две-три возможности для гола, но так и не добились своего. К сожалению, второй тайм начался для нас с двух индивидуальных ошибок. Очень тяжело это принять.

Хочу заверить, что ответная игра в нашем исполнении не будет зависеть от этих досадных эпизодов, а продолжится тем, на чем мы остановились: качественном прессингом и с грамотными действиями в атаке. У нас все еще есть шанс на выход в следующий раунд.

Мы хотим устранить ошибки во втором матче и увеличить наши шансы на успех. Было бы легче, если бы мы сумели забить в одном из созданных эпизодов. Это сложно, но мы верим в наш выход в четвертьфинал, потому что знаем о своих сильных сторонах", — подытожил австрийский футболист.

В целом, интервью игрока РБ Лейпциг в своих мотивах совпадает с заявлениями наставника команды — Юлиана Нагельсманна.

Стоит также отметить, что именно Забитцера признали одним из худших игроков отчетной встречи.

Ответная игра между Ливерпулем и РБ Лейпциг состоится 10 марта.