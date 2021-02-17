Нагельсманн: РБ Лейпциг нужно научиться использовать свои возможности

Наставник РБ Лейпциг прокомментировал неудачную игру его команды в матче против Ливерпуля.

Первое противостояние в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между немецким РБ Лейпциг и английским Ливерпулем пришлось проводить на Пушкаш-Арене в Будапеште из-за ограничений, связанных с пандемий COVID-19. "Красные быки", в итоге, будучи хозяевами на не родной арене, дважды пропустили во втором тайме, в результате чего серьезно усложнили себя задачу выхода в следующий раунд (0:2).

Лейпциг — Ливерпуль 0:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер немецкой команды Юлиан Нагельсманн в своем послематчевом интервью выразил удовлетворение игрой своей команды, несмотря на неудачный результат.

"Мы провели отличную игру во втором тайме и создали много моментов, — считает немецкий специалист, — Конечно, мы допустили две вопиющие ошибки, которые немедленно наказываются на этом уровне. Но хуже то, что мы не используем свои шансы — мы должны научиться это делать. При этом, сумели записать на свой счет даже больше, чем голевые две ошибки.

Что поделать, это— часть футбола и, к сожалению, случается в этом виде спорта. Но в целом, это была хорошая игра в нашем исполнении. Мы не забили, теперь — на два гола отстаем от Ливерпуля. Их нам и предстоит отыгрывать на поле соперников. Ответная игра начнется со счета 0:0, поэтому мы намерены реализовать свой шанс. Больше, права на ошибку мы не имеем.

Сегодня мы заслужили уважения со стороны соперников. Два их гола не были выдающимися, поэтому за нами теперь есть небольшой должок. В первую очередь — перед собой", — подытожил Юлиан Нагельсманн.

Ответная игра в данной паре состоится 10 марта.