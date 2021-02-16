Ливерпуль обыграл РБ Лейпциг в Будапеште с весомым заделом на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов
16 февраля 2021
Коллектив Юлиана Нагельсманна приговорил себя к поражению двумя ошибками во втором тайме.
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
РБ Лейпциг — Ливерпуль 0:2
Голы: Салах, 53, Мане, 59
РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле (Орбан, 64), Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо — Забитцер, Айдара (Поульсен, 64), Кампль (Хван, 73) — Нкунку, Ольмо, Адамс.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Кабак, Хендерсон, Робертсон — Тиаго (Окслейд-Чемберлен, 72), Вейналдум, Джонс — Салах (Н. Уильямс, 90), Фирмино (Шакири, 72), Мане.
Предупреждения: Айдара, Мукиэле, Нкунку, Анхелиньо, Ольмо — Хендерсон.