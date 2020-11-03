Тете: Боруссия М — сильная команда, но и мы набрали хороший темп

Полузащитник Шахтера Тете оценил будущего соперника по Лиге чемпионов.

Тете считает Боруссию М серьезным противником, но и состояние Шахтера оценивает высоко.

"Я иногда смотрю матчи чемпионата Германии, – цитирует Тете телеканал Футбол 1/2/3. – Очень сильный и конкурентоспособный чемпионат с великолепными командами, в котором Боруссия М находится в первой пятерке. Без сомнений, это сильная команда".

"Но мы готовы играть вне зависимости от турнира и соперника. Несмотря на некоторую усталость, мы набрали игровой темп, и это хорошо".

Матч Шахтер — Боруссия М состоится во вторник, 3 октября, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало в 19:55.

Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.