Хофманн: Рост дает нам преимущество в матче с Шахтером

Полузащитник Боруссии М дал комментарий перед матчем.

Шахтер сыграет против Боруссии М в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Полузащитник гостей Йонас Хофманн уверен, что рост поможет его команде.

"Мы анализировали наши физические данные и пришли к выводу, что рост позволяет нам играть уверенней на "втором этаже", и это дает нам некоторое преимущество.

Кроме того, за последние несколько недель нам удавалось забивать после подач с угловых. Игра покажет. Возможно, мы сможем забить таким образом и завтра", — приводит слова полузащитника официальный сайт УЕФА.

Поединок Шахтер — Боруссия М начнется третьего ноября в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.