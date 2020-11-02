Каштру: Игры против Реала и Интера показывают, насколько Боруссия любит играть в атакующий футбол

Специалист поделился ожиданиями о предстоящем матче.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал предстоящую встречу против менхенглдадбахской Боруссии в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"У Шахтера хорошая статистика не только с немецкими командами. В минувшем еврокубковом сезоне мы провели 12 игр, в которых всего трижды проиграли. В прошлом сезоне мы показывали хороший футбол в играх с Манчестер Сити, Аталантой, Вольфсбургом, Динамо Загреб. В матчах Лиги чемпионов мы не должны забывать про оборону. Боруссия М – сильная команда, которая хочет нас обыграть. Мы уважаем команду соперника. Важно быть эффективным как в атаке, так и в обороне. В этом залог успеха. В игре против Боруссии М будут отрезки, в которых мы не будем доминировать. Тогда очень важен баланс игры с мячом и без мяча. На поле мы должны быть внимательны, придерживаться дисциплины и отдаваться на все сто процентов. Когда ты испытываешь удовольствие от игры — у тебя все получается".

Также Каштру рассказал, почему Шахтеру тяжело играть без зрителей.

"При отсутствии болельщиков на трибунах на нас не будет дополнительного давления. Все должны отдавать себе отчет, какой матч нам предстоит сыграть. Стадион без болельщиков – стадион без души и сердца. Это я говорил уже не раз. Без фанатов игра носит ледяную атмосферу, это не приятно. Я предпочитаю играть при заполненных трибунах".

"Люди не начали уважать коронавирус. Когда смотрю на 10 игроков Шахтера, которые были инфицированы, то задумываюсь о вирусе. Он рядом с нами, он может настичь каждого. Я понимаю ту опасность, которая находится перед нами. Странно, что я вижу полные автобусы, людей, которые ходят без масок. Они слишком мало сделали для того, чтобы вернуться на трибуны с полной безопасностью. Футбол странный".

"Боруссия М действительно очень сложный соперник. Не стоит забывать их матч против Реала, в котором они вели в счете и только в конце игры мадридцы сравняли. Также не забываем про матч с Интером. Эти игры показывают, насколько Боруссия любит играть в атакующий футбол. Они любят взламывать оборону, отдавать поперечные передачи за спину защитникам и атаковать флангами с последующими прострелами в штрафную. Это их стиль игры, у них великолепный тренер, при котором команда прибавляет. Наш стиль игры во многом зависит от стратегии, которую выберет Марко Розе на матч. Баталия будет серьезная. Мы находимся в сильнейшей группе. Благодаря играм в ЛЧ я все большее ценю и уважаю своих игроков. Доверяю им и надеюсь, что в игре против Боруссии ребята покажут себя на поле".

После Каштру ответил на вопрос, касающийся возможного в будущем возвращения клуба на Донбасс Арену.

"Донбасс Арена – пример и цель для нас. Этот стадион всегда в нашей голове, мы скучаем за ним и хотим играть там в будущем. Вернуться на Донбасс Арену – цель, за которой идет футбольный клуб Шахтер. Мы живем в странное время. Такой клуб как Шахтер не играет в своем городе, при своих болельщиках – это страшно. Все что происходит – несправедливо. Миру нужно меняться, иначе все бессмысленно".

Отметим, матч Шахтер — Боруссия М состоится третьего ноября. Начало встречи — в 19:55. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция игры.