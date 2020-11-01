Шахтер и Боруссию М рассудит нидерландец Гэзюбююк

УЕФА назначил бригаду арбитров на поединок с участием "горняков".

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и гладбахской Боруссией обслужит нидерландская бригада во главе с Сердаром Гэзюбююком.

Главный арбитр: Сердар Гэзюбююк;

Ассистенты арбитра: Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер;

Видеопомощник арбитра: Пол ван Букел;

Четвертый арбитр: Аллард Линдхаут.

Матч Шахтер – Боруссия М состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 3 ноября, и начнется в 19:55.

Ранее сообщалось, что игру с Боруссией М из-за травмы пропустит нападающий Шахтера Дентиньо.