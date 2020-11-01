Шахтер и Боруссию М рассудит нидерландец Гэзюбююк

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и гладбахской Боруссией обслужит нидерландская бригада во главе с Сердаром Гэзюбююком.
Главный арбитр: Сердар Гэзюбююк;
Ассистенты арбитра: Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер;
Видеопомощник арбитра: Пол ван Букел;
Четвертый арбитр: Аллард Линдхаут.
Матч Шахтер – Боруссия М состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 3 ноября, и начнется в 19:55.
Ранее сообщалось, что игру с Боруссией М из-за травмы пропустит нападающий Шахтера Дентиньо.