Шахтер — Боруссия. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Боруссией.

Перед начало третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер располагается на первом месте и имеет в своем активе 4 очка, у Боруссии – 2 очка.

Шахтер – Боруссия

Вторник, 3 октября, 19:55. НСК Олимпийский, Киев. Сердар Гэзюбююк – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Двухматчевое противостояние Шахтера с Боруссией во многом предопределит, какая из команд за какой турнир дальше будет вести борьбу в группе. Шахтер начал свой путь в группе Лиги чемпионов неожиданно приятными результатами против Реала и Интера. Эти матчи вселили уверенность в то, что Шахтер действительно способен побороться за выход из такой непростой группы. Но если же провалить матчи с Боруссией, то все усилия в начале пути будут напрасными.

Боруссия – команда из четвертой корзины. Многие болельщики почему-то считают, что это самый слабый коллектив в группе и с ним Шахтер чуть ли не обязан брать 6 очков в двух матчах. Но недооценивать немцев не нужно. Возможно, их команда не имеет такого имени, как Реал и Интер, но этот клуб в очных противостояниях с испанцами и итальянцами показал, что они вовсе не подарок.

Напомним, Боруссия имеет в своем активе два ничейных результата в группе. Дважды команда из Менхенгладбаха сыграла вничью 2:2. Что Интер, что Реал сумели спастись от поражения только на последних минутах матча. С одной стороны этот факт говорит о силе Боруссии, которая сумела воплотить свои моменты в голы в матче с такими сильными соперниками, с другой стороны – это говорит о том, что команда не выдерживала давления на последних минутах матча.

Сейчас многие эксперты гадают, как же будет действовать Шахтер в предстоящей встрече. Возможно, подопечные Каштру будут действовать в том же ключе, что в матче с Реалом и Интером, а, возможно, попробуют сыграть первым номером и прибрать владение мячом в свои ноги. Но скорее всего Шахтер предпочтет игру в рванном темпе и какое-то время, как боксер в первых раундах, будет прощупывать возможности своего оппонента. Исходя из увиденного уже и будет приниматься решение, как стоит действовать дальше.

Конечно же, исходя из турнирной стратегии группового этапа, Шахтер должен зарабатывать 3 очка в домашнем матче против Боруссии. Но подопечные Каштру не будут пытаться сделать это любой ценой, оголяя тылы. В первую очередь, Шахтер попытается сохранить свои ворота на замке, а уж потом будет думать о атакующих действиях. Главный успех нынешнего Шахтера и нынешнего тренерского штаба – это то, что команда научилась играть в разный футбол и выбирать свой стиль игры, отталкиваясь от стиля и силы соперника. Раньше Шахтер всегда считался сверхатакующей командой, которая будет большими силами мчать вперед кто-бы против нее не играл. Сейчас же уже такое утверждение не имеет под собой оснований.

Стартовый состав Шахтера действительно предугадать достаточно сложно. Некоторые основные футболисты после коронавируса уже сумели набрать игровую форму, но этот факт не гарантирует им место в основном составе в предстоящей встрече. Спрогнозируем, что львиная часть состава останется такой же как в предыдущих матчах Лиги чемпионов. Будут произведены лишь точечные изменения.

Ориентировочные составы

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко – Майкон, Антонио, Марлос, Тете, Соломон – Тайсон

Боруссия: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Нойхаус, Крамер, Штиндль, Тюрам, Хофманн – Плеа

Команды впервые в своей истории сыграют друг против друга.

Место в клубном рейтинге УЕФА:

Шахтер – 18 место

Боруссия М – 47 место

прогноз 2:2

Сергей Горбаченко, Football.ua