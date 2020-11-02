Шахтер — Боруссия М: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок в Киеве.

Шахтер проведет домашнюю встречу с гладбахской Боруссией в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Небольшое преимущество в этой дуэли букмекеры отдают немецкому клубу. Так, компания Parimatch дает на победу Боруссии М коэффициент 2,39.

Успех Шахтера в этом поединке оценивается коэффициентом 2,9. Шансы на ничью в матче составляют 3,7.

Ранее "горняки" встречались с гладбахским клубом лишь в товарищеском матче в 2009 году и победили со счетом 3:0.

Матч Шахтер – Боруссия М состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 3 ноября, и начнется в 19:55. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.