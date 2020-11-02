Розе: Давно следим за Шахтером и уважаем соперника

Специалист — о предстоящей игре с "горняками".

Главный тренер менхенгладбахской Боруссии Марко Розе прокомментировал предстоящую игру против донецкого Шахтера в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Любой расклад мы расцениваем, как шанс показать себя и победить. Мы изучили манеру игры Шахтера, готовы играть и от обороны, и в атаке, готовы к тому, что соперник так же будет активно себя показывать. В Лиге чемпионов мы не будем что-то новое изобретать. Главное играть гибко. Мы не считаем, что какое-либо число защитников на конкретном участке поля играет определяющую роль. Решающую роль имеют принципы, по которым мы выстраиваем нашу игру".

Также специалист признался, что тренерский штаб Боруссии давно наблюдает за Шахтером и досконально изучил игру донецкого клуба.

"Шахтер – очень сильная команда, которая хорошо себя проявляет в обороне. В составе горняков много квалифицированных игроков, которые себя уже показали в Лиге чемпионов. Я считаю, что если наш соперник будет слишком много контролировать мяч, это доставит нам определенные проблемы. Но мы будем стараться разыгрывать очень открытую партию, только в этом случае сможем показать хорошую игру".

"Мы достаточно давно следили за игрой Шахтера. Мы знаем эту команду как опытного соперника. Шахтер часто играет в Европе, выигрывал Кубок УЕФА, в составе донецкого клуба много квалифицированных игроков, которые обладают отличными качествами. Мы не только следим за соперником, но и уважаем его", — сказал Розе на пресс-конференции.

Отметим, матч Шахтер — Боруссия М состоится третьего ноября. Начало встречи — в 19:55. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция игры.