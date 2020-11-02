Пресс-конференция Луиша Каштру перед матчем с Боруссией М: начало в 18:30

Португальский специалист ответит на вопросы накануне встречи.

Во вторник, третьего ноября, состоится поединок третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором Шахтер сыграет против Боруссии М на своем поле.

Накануне встречи главный тренер "горняков" Луиш Каштру проведет предматчевую пресс-конференцию, которая запланирована на 18:30 по киевскому времени. Вместе с менеджером на вопросы ответит полузащитник команды Майкон.

Поединок Шахтер — Боруссия М начнется третьего ноября в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.