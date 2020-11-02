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-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
Лацио
-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
04 ноября
22:00

Майкон: Постарались максимально изучить Борусию М

02 ноября 2020

Майкон, ФК Шахтер

Футболист — о предстоящем матче в Лиге чемпионов.

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон в преддверии поединка группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии М ответил на вопросы журналистов.

"Жду очень сложного матча против Боруссии М. Знаем, что соперник очень квалифицирован. Мы постарались максимально изучить их, чтобы самим показать хороший футбол. Без сомнения, это будет важная игра, потому что и нам и Боруссии М нужны три очка. Мы лидеры группы, но прошло только два тура и рано еще о чем-то говорить. Отдаем себе отчет насколько сложна группа, но знаем, что нужно делать, чтобы пройти дальше. В футболе все может поменяться внезапно и лишь после шестого тура мы сможем делать какие-либо выводы.

Также бразилец вспомнил свой первый гол в футболке "горняков", который пришелся на Лигу чемпионов.

"Я помню свой гол Хоффенхайму в Лиге чемпионов. Он был очень важен для меня и команды. Было бы круто забить и завтра, но, если и не получится, то главное, чтобы команда добыла положительный результат. Мы настраиваемся на него. Для меня на первом месте командные достижения, а не индивидуальные заслуги", — сказал Майкон.

Отметим, матч Шахтер — Боруссия М состоится третьего ноября. Начало встречи — в 19:55. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.

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