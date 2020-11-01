Матч Шахтер — Боруссия М пройдет без зрителей

Поединок на НСК Олимпийский состоится при пустых трибунах.

Шахтер примет на своем поле гладбахскую Боруссию в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Горняки" не смогут рассчитывать на поддержку болельщиков на трибунах из-за обострения эпидемиологической ситуации в стране. Руководство клуба получило уведомление от Министерства здравоохранения Украины о невозможности проведения поединка со зрителями.

Матч Шахтер – Боруссия М состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 3 ноября, и начнется в 19:55.

Ранее сообщалось, что поединок обслужит нидерландская бригала арбитров во главе с Сердаром Гэзюбююком.