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-
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-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
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-
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-
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-
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-
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Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
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-
04 ноября
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Капелло: УЕФА дал Шахтеру преимущество над Интером

28 октября 2020

Фабио Капелло, Getty Images

Легендарный экс-тренер Фабио Капелло считает несправедливым политику УЕФА относительно болельщиков на матчах Лиги чемпионов.

Фабио Капелло уверен, что участники группового раунда Лиги чемпионов должны находиться в равных условиях.

"Я считаю, что несправедливо, когда одни команды имеют поддержку болельщиков в домашних матчах, а другие — нет, – цитирует специалиста Football Italia. – УЕФА должен руководствоваться своими правилами, а не решениями местных властей".

"К примеру, в Италии болельщики на всех матчах под запретом, и все домашние поединки итальянских команд проходят при пустых трибунах. А вот в недавнем матче Интера против Шахтера в Киеве УЕФА дал преимущество хозяевам, поскольку на трибуны пропустили 15 000 болельщиков. А это существенно!"

"Получается, что такие команды, как Шахтер, Динамо Киев, Порту и другие получают преимущество, а это неправильно".

Шахтер дома сыграл с Интером вничью, а вот Динамо в присутствии болельщиков, уступило Ювентусу.

Ранее сообщалось, что матч Ференцварош — Динамо также пройдет со зрителями.

Источник: Football Italia

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