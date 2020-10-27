Конте: Интер создал предостаточно моментов, но Шахтер сыграл очень грамотно

Тренер Интера прокомментировал результат матча второго тура Лиги чемпионов.

Антонио Конте не в чем упрекнуть своих игроков, но есть за что похвалить Шахтер после матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

"В этой игре я увидел много позитивных моментов, – цитирует пресс-конференцию главного тренера официальный сайт Интера. – Мы играли с правильной интенсивностью, доминировали, создавали множество моментов, однако от нас просто отвернулась удача".

"Мы заслуживали победы, но я еще перед матчем отмечал высокую технику и тактическую подготовку Шахтера. Когда мы играли в Лиге Европы, то реализовали практически все, что создали. На сей раз Шахтер устоял. Учитывая, что против Реала, играя по схеме 6-3-1, Шахтер смог забить трижды, то результат вполне приемлем".

"Мне нев чем упрекнуть игроков. Не стоит забывать, что это был наш четвертый матч за 10 дней, и учитывая травмированных и шестерых игроков, отсутствующих из-за коронавируса, то выдержать этот ритм непросто. У нашей команды уже выработалась правильная ментальность. И это главное, хотя, конечно, жаль, что в первых двух турах мы не набрали максимум очков".

Ранее защитник Интера Стефан де Врей назвал ничью с Шахтером позором.