Каштру: Обожаю каждого игрока Шахтера, без разницы, кто моложе, а кто старше

Португалец подвели итоги матча с миланским клубом.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал результат матча с Интером (0:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Я говорил до игры – для того, чтобы добиться хорошего результата с Интером, мы должны быть командой, индивидуализировать нельзя. Нельзя было ждать, чтобы один футболист решил исход игры. Мы оборонялись вместе и атаковали вместе. Да, не атаковали столько, сколько хотели, но при этом были очень внимательны в обороне и создали большие сложности Интеру.

Замена Тайсона на Дентиньо? Конечно, Дентиньо чувствует себя на позиции девятки более уверенно. Тайсон вышел и выполнял свою задачу, но это принесло нам некоторые сложности в самом начале игры.

Но мы уже привыкли жить с трудностями. В конце прошлого сезона мы пережили соревновательный стресс. Сыграть в полуфинале Лиги Европы, а через несколько дней в чемпионате – никогда не думал, что это будет реальным.

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Мы прекрасно понимали, как действуют Мартинес и Лукаку. Мы старались аннулировать их связь, а также смещались на фланги и блокировали возможные атаки Интера. Нам не так часто это удавалось, мы столкнулись с трудностями.

Некоторые ребята провели матч на высочайшем уровне, но могу поздравить весь коллектив. Мы не добились той цели, которой хотели – не победили. Но не стоит забывать о том, как мы сыграли в Мадриде, а сейчас сыграли вничью с Интером после поражения 0:5 в прошлом поединке с ними. Сейчас у нас четыре очка и мы продолжаем наш очень тяжелый путь, нам предстоят большие баталии.

Такие результаты с молодыми футболистами? Больше всего я не люблю статусы игроков. Думаю, самое главное, как мы отдаемся работе, насколько искренне мы живем, как настраиваемся. С такими ценностями мы подходим к игре. Необязательно 18-летний игрок хуже 30-летнего. Нет взрослых и молодых игроков – есть качественные и некачественные. Для меня нет статусов.

Я обожаю свою команду, каждого игрока. Без разницы, кто моложе, а кто старше", – рассказал Каштру в комментарии для программы Ночь Лиги чемпионов.

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