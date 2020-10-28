Бастони: Интер заслужил большего, чем ничья с Шахтером, но отыграемся на Реале

Алессандро Бастони намерен компенсировать очки, потерянные в матче против Шахтера, компенсировать победами над Реалом.
"Мы заслужили победу, но можно сказать, что мы добыли одно очко у команды, которая обыграла Реал, – сказал защитник Интера в послематчевом флеш-интервью. – Раз уж не удалось выиграть, то важно не проиграть".
"Для нас ничего не меняется, будем стараться выиграть все оставшиеся матчи. Компенсировать потерю очков в первых двух турах попытаемся с Реалом".
Ранее результат матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов прокомментировал тренер Интера Антонио Конте.