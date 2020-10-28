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-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
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-
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-
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-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
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Бастони: Интер заслужил большего, чем ничья с Шахтером, но отыграемся на Реале

28 октября 2020

Алессандро Бастони, Getty Images

Защитник Интера Алессандро Бастони прокомментировал результат матча второго тура Лиги чемпионов.

Алессандро Бастони намерен компенсировать очки, потерянные в матче против Шахтера, компенсировать победами над Реалом.

"Мы заслужили победу, но можно сказать, что мы добыли одно очко у команды, которая обыграла Реал, – сказал защитник Интера в послематчевом флеш-интервью. – Раз уж не удалось выиграть, то важно не проиграть".

"Для нас ничего не меняется, будем стараться выиграть все оставшиеся матчи. Компенсировать потерю очков в первых двух турах попытаемся с Реалом".

Ранее результат матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов прокомментировал тренер Интера Антонио Конте.

Источник: Football Italia

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