Локомотив Москва
1
Бавария
2
27 октября
19:55
Шахтер
0
Интер
0
27 октября
19:55
Атлетико
3
РБ Зальцбург
2
27 октября
22:00
Боруссия М
2
Реал Мадрид
2
27 октября
22:00
Марсель
0
Манчестер Сити
3
27 октября
22:00
Порту
2
Олимпиакос
0
27 октября
22:00
Ливерпуль
2
Мидтьюлланд
0
27 октября
22:00
Аталанта
2
Аякс
2
27 октября
22:00
Краснодар
-
Челси
-
28 октября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
ПСЖ
-
28 октября
19:55
Севилья
-
Ренн
-
28 октября
22:00
Брюгге
-
Лацио
-
28 октября
22:00
Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ференцварош
-
Динамо Киев
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
РБ Лейпциг
-
28 октября
22:00
Локомотив Москва
-
Атлетико
-
03 ноября
19:55
Шахтер
-
Боруссия М
-
03 ноября
19:55
РБ Зальцбург
-
Бавария
-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
Лацио
-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
04 ноября
22:00

Янг: Ничья с Шахтером разочаровала

27 октября 2020

Эшли Янг, Getty Images

Полузащитник Интера Эшли Янг прокомментировал результат второго тура Лиги чемпионов.

Эшли Янг остался недоволен ничьей с Шахтером во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

"Единственным положительным моментом этого матча является то, что мы не пропустили, – цитирует своего игрока официальный сайт Интера. – Мы разочарованы, что не смогли увезти домой три очка, но теперь надо думать о следующих матчах".

"Наша группа очень непроста, хотя было бы странным ожидать чего-то иного в Лиге чемпионов. Будет сложно, но если мы будем продолжать играть так же, то сможем добиться необходимого результата".

Ранее ничью с Шахтером прокомментировал тренер Интера Антонио Конте.

Источник: ФК Интер

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Стефан де Врей, Getty Images 27 октября 2020 Де Врей: Позор, что не смогли выиграть, но это был совсем другой Шахтер
Луиш Каштру, ФК Шахтер 27 октября 2020 Каштру: С Интером не добились той цели, которой хотели — мы не победили
Антонио Конте, Getty Images 27 октября 2020 Конте: Интер создал предостаточно моментов, но Шахтер сыграл очень грамотно
Фото: ФК Шахтер 27 октября 2020 Пресс-конференция Каштру и Конте после матча Шахтер — Интер
Анатолий Трубин, ФК Шахтер 27 октября 2020 Трубин: Хорошо провели матч с Интером и важно, что сыграли "на ноль"
Шахтер – Интер, ФК Шахтер 27 октября 2020 Шахтер — Интер 0:0 Обзор матча
Шахтер — Интер, фото ФК Шахтер Донецк 27 октября 2020 Шахтер сумел сдержать натиск Интера
 
 Rambler's Top100