Янг: Ничья с Шахтером разочаровала

Полузащитник Интера Эшли Янг прокомментировал результат второго тура Лиги чемпионов.

Эшли Янг остался недоволен ничьей с Шахтером во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

"Единственным положительным моментом этого матча является то, что мы не пропустили, – цитирует своего игрока официальный сайт Интера. – Мы разочарованы, что не смогли увезти домой три очка, но теперь надо думать о следующих матчах".

"Наша группа очень непроста, хотя было бы странным ожидать чего-то иного в Лиге чемпионов. Будет сложно, но если мы будем продолжать играть так же, то сможем добиться необходимого результата".

Ранее ничью с Шахтером прокомментировал тренер Интера Антонио Конте.