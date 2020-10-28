Новый стиль Каштру и огромное везение: разбираем секрет успеха Шахтера

Football.ua разбирает матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Шахтер и Интер расписали нулевую ничью.

Сразу к делу! "Почему отскочил?", — предвкушая реплики некоторых болельщиков. Давайте сразу к нескольким статистическим показателям:

- Шахтер нанес 4 удара, из них лишь один в створ ворот. Также лишь один удар пришелcя из пределов штрафной площади. У Интера 4 удара из 12 пришлись в створ ворот "горняков". 8 ударов из пределов 16-метровой зоны, из которых половина наносилась с района 11-метровой отметки или ближе.

- Все удары команды Луиша Каштру по метрики хG конвертировались в показатель 0,01 — это катастрофически мало. Интересно, с момента основания метрики выбивали ли "горняки" когда-либо показатель близкий к этому или еще ниже? Скорее всего, нет. В это просто трудно поверить. Интер же создал на 1,7. То есть, как минимум на один гол команда наиграла. А то и больше.

- Мы поздравляем Анатолия Трубина с великолепным перформансом. О нем мы еще отдельно поговорим ниже. Портал WhoScored, а также InStat признали молодого голкипера лучшим игроком матча, а это не совсем нормальная ситуация. Трубин чересчур часто спасал свою команду.

Трубин стал лучшим игроком матча Шахтер — Интер по версии Whoscored

- Игроки Шахтера выполнили лишь одну передачу в штрафную площадь соперника. У Интера таких передач 15.

Этот список можно продолжить. Но, несмотря на это, счет 0:0, Шахтер — лидер группы B, которую после жеребьевки охарактеризовали "смертельной", у команды Луиша Каштру 4 очка.

№ Команда И В Н П З П О 1 Шахтер 2 1 1 0 3 2 4 2 Боруссия М 2 0 2 0 4 4 2 3 Интер 2 0 2 0 2 2 2 4 Реал Мадрид 2 0 1 1 4 5 1



Тренерский штаб украинской команды решил не менять состав, который обыгрывал Реал, а в УПЛ играл с Ворсклой. Правда, на 10-й минуте пришлось вынужденно заменить Дентиньо из-за травмы... Шахтер вышел в сочетании 4-1-4-1, где Марлосу и Маркосу Антонио отводилась роль инсайдов.

Шахтер — Интер. Наши оценки

По сравнению с матчем против Гладбаха, Антонио Конте сделал пять замен. На позиции центрального защитника ближе к левому флангу вышел Алессандро Бастони, который заменил Александра Коларова. Ашраф Хакими появился на фланге справа вместо Маттео Дармиана. На противоположном фланге вышел Эшли Янг, а не Иван Перишич. Кристан Эриксен, игравший в матче в Милане, остался на скамейке, а вместо него вышел Марцело Брозович. Правда, хорват располагался не на позиции поднападающим, а играл намного ниже. Ну, и Лаутаро Мартинес заменил Алексиса Санчеса впереди. 3-5-2 от Антонио Конте.

Большая глава о построении атак

В этой части будем больше говорить о билд-аппе Интера. Во-первых, было несколько интересных моментов. Во-вторых, именно Шахтер вынужден был подстраиваться под Интер, а не наоборот. В первой фазе атаки один из центральных полузащитников опускался третьим центральным защитником, а один из защитников поднимался выше по бровке. Все зависело от вектора атаки. Если Интер атаковал правым флангом, то Брозович садился ниже, а Д'амброзио шел вперед. Если левым — Бастони шел в атаку, а Видаль занимал его место.

Еще один важный момент! Если Д'амброзио создавал ширину, располагаясь у кромки поля, как на кадре выше, тогда Хакими отправлялся в полуфланг и наоборот. На стартовых минутах "горняки" оборонялись 4-1-4-1. Позже, они перестроятся на 6-3-1, где Соломон и Тете опускались на одну линию с четверткой защитников.

Здесь показана уже вторая фаза атаки. Бастони поднялся выше по флангу, Янг располагается в полуфланге.

Таким образом, Интер жертвовал игроком в центре поля, чтобы создать большинство на фланге, чаще на правом.

Еще один интересный момент. Команда Конте мало того, что пыталась создать большинство на фланге, но еще и старалась открыть пространство для вбеганий Хакими. Вот один из эпизодов на старте игры.

Интер направляет атаку левым флангом: Видаль опускается вниз, Бастони поднимается выше по бровке. Соответственно, игроки Шахтера смещаются вправо. Важное уточнение: в этой ситуации Соломон и Тете еще не выполняют роли латералей. Миланцы создают перегруз слева, а на противоположном фланге Хакими остается один. Видаль делает идеальную передачу на латераля.

К слову, Интер чаще атаковал правым флангом — 46% от всех атак. Левым — 30%, а по центру — 24%.

После стартовых 10 минут Шахтер вынужден был обороняться по схеме 6-3-1. Как мы уже писали выше, Тете и Соломон опускались на одну линию с защитниками. Тем не менее, Интер находил возможности, чтобы оставлять Хакими неприкрытым.

На стопкадре выше видим, что Д'амброзио поднялся выше в полуфланг, по нему играет Соломон. Таким образом, Корниенко играет в более узкой позиции. Молодой защитник должен следить за Бареллой, который появляется в его зоне. Хакими же расположился в наиболее широкой позиции.

Идентичный эпизод.

Что Шахтер? Во вчерашним подкасте мы говорили, что Шахтер припарковался. Это не совсем так. Пора исправляться. Почему это не совсем автобус? Для двухэтажного "Икаруса" дончане неприлично много держали мяч — 42%. Команда Каштру выполнила 426 передач с точностью 82%. У Шахтера получалось строить свои атаки в первой фазе через короткий пас. Скажем больше — неплохо получалось переходить из первой фазы атаки во вторую. Нельзя говорить о том, что Интер включил какой-то сумасшедший прессинг.

Сейчас будут сложные материи. Компания StatsBomb высчитывает такой показатель как Pressure (давление). Расшифровывая, это давление одной команды на футболистов соперника при приеме, при контроле или же при "освобождении" от мяча. С помощью этой метрики можно оценить интенсивность и качество прессинга Интера в разных третях. Так вот, команда Конте 120 раз осуществляла давление на футболистов Шахтера и лишь 38 раз делала это успешно — это средние показатели. Для сравнения, в матче против Гладбаха Интер осуществлял давление 157 раз и 44 был успешен.

Но вернемся ко вчерашней игре. Шахтер, кстати, 137 осуществлял давление, 39 попыток из которых были успешными. Но здесь есть важное уточнение — 56% "горняки" производили на своей трети поля, то есть в моменты, когда оборонялись.

Контратаки Шахтера

В матче с Реалом Шахтер провел шесть контратак, две завершились ударами. Вчера у "горняков" все не было так радужно. И здесь проблемой для "оранжево-черных" стало то, что в переходных фазах, когда надо быстро вернуться из атаки и занять позиции при обороне, Интер уж больно хорош.

"Я видел матч Шахтера с Реалом, и сегодня они сыграли также. Они сидели в защите со схемой 6-3-1, но сумели забить три гола и выиграть. У них сильные контратакующие игроки, и я рад, что мы создали много моментов и не пропустили", — скажет Конте после матча.

Интер действительно опасался быстрых контрвыпадов Шахтера. Сама схема с тройкой центральных защитников и еще двумя латералями предусматривает, что сопернику сложнее контратаковать, нет зон для вбеганий. Так и во вчерашней игре — ни Соломон, ни Тете особо не находили пространства.

Отдельно об Анатолии Трубине

Трубину — 19 лет, а вчера он отстоял "на ноль" против Интера. Более того, Анатолий признан MVP матча по версии InStat и WhoScored. На его счету 4 сейва. К слову, именно эти 4 удара в сумме потянули по xG на 1,4 — это очень и очень круто. Просто невероятная игра голкипера в плане отражения ударов. Но есть еще один компонент, который важен в современном футболе — игра ногами. И здесь большие проблемы. Вчера Анатолий выдал 27 длинных передач, из которых лишь три были точны. Не единожды Интер подбирал мяч на чужой половине поля и, пока игроки Шахтера находились в полупозиции, проводил свои атаки и лишь чудом не забил.

Подводя итог

Шахтер несвойственно себе очень много оборонялся. Каштру изменил себе, изменил стиль, отказался от привычной философии, играв низким блоком. Это принесло результат — 4 очка с двумя топами и заведомыми фаворитами квартета. Но! Шахтер не отказался от коротких розыгрышей на своей половине поля и в центральной зоне. С другой стороны, абсолютно не получались контратаки, Интер классно и быстро откатывался назад. В позиционном наступление — тоже абсолютно ничего. Несмотря на то, что Шахтер много оборонялся, "горнякам" повезло, что не пропустили минимум один мяч. Интер точно наиграл хотя бы на один гол. Но это проблемы Интера, а не Шахтера.

Статистические данный StatsBobm (взято с портала Fbref) и WhoScored

Алексей Мацкевич, Football.ua