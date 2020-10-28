Шахтер — Интер. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в поединке второго тура Лиги чемпионов УЕФА против миланского Интера.

Даже по окончанию второго тура главного клубного турнира Старого Света действующий чемпион Украины будет возвышаться в турнирной таблице над остальными оппонентами по квартету. Перед подопечными Луиша Каштру была "вилка" из трех возможных исходов противостояния с миланским Интером: взять полноценный реванш за крупное поражение в полуфинале Лиги Европы УЕФА в прошлом сезоне, упереться в оборону и играть на отбой или же получить очередную порцию пропущенных мячей от "нерадзурри" в результате индивидуальных и командных ошибок. Дончане выбрали отдельные опции из каждого из вышеописанных вариантов, и сыграли на "ноль", сумев при этом пройти по краю пропасти.

Football.ua оценивает игру футболистов донецкого Шахтера в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Анатолий Трубин — 8,5. Претензий по ходу поединка к голкиперу Шахтера было всего две: периодически проскакивавшая паника при игре на выходе, что чуть не привело к голу Лаутаро в первом тайме, а также огрехи при исполнении диагональных переводов во фланги. Однако непосредственные спасения ворот со стороны Трубина были совершены достаточно "по-взрослому", так что вполне справедливо приписать на его счет львиную долю от итогового успешного для Шахтера результата поединка. Четыре ключевых сейва, один из которых, к слову, чуть не привел к голу с добивания от Лаутаро Мартинеса, но это уже другая история.

Додо — 7,0. На правом фланге обороны ситуация для бразильца была спокойнее, чем у партнера по команде на противоположной стороне. Большинство атакующих действий Шахтера зарождалось именно в зоне действий Додо, который в этом матче отдал больше всего передач в составе хозяев поля (59, при 93% точности). Концовка поединка в исполнении правого защитника заслуживает отдельного внимания. Соперники начали терять концентрацию, и именно в этот момент активизировался бразилец, создав в своей зоне неплохой костяк вместе с Тете.

Валерий Бондарь — 7,0. В этот вечер Бондарь не был стопроцентным "гарантом" в обороне своей команды, однако львиную долю опасности от соперников Валерий взял на себя. Украинца привязали к Лукаку для ведения верховой борьбы, что само по себе уже является достаточно сложной задачей. А тут еще и вездесущего Мартинеса было необходимо держать в поле зрения. Да и партнер по позиции регулярно подкидывал сверхурочный объем работы. Две из пяти выигранных дуэли у соперников в воздухе и столько же, но из трех суммарных, на земле, а также семь выносов из штрафной, два перехвата и уверенный пас (84%) — Бондарь в этом матче был небезгрешен, но хорош.

Давид Хочолава — 5,0. Уникальным свойством данной пары центральных защитников Шахтера является чередование удачных и неудачных матчей для каждого из них. При этом, редко могут провалиться одновременно и украинец, и грузин. В матче с полтавской Ворсклой "чудил" Бондарь, а в игре против Интера оппоненты здорово измотали Хочолаву. Давид много ошибался в простых ситуациях, терял соперников, и ни разу не вступал в верховые дуэли, что и было ключевой угрозой от "нерадзурри" по ходу всего матча. По сравнению с партнером по центру обороны, его статистические показатели не выдерживают критики. Вдобавок, в неподходящий момент игрока настигла мышечная травма.

Виктор Корниенко — 6,0. Левый фланговый защитник дончан был приговорен проводить большую часть матча на своей половине еще в момент оглашения стартового состава. Получить в соперники по зоне на футбольном поле Ашрафа Хакими не будет приятным известием для любого обороняющегося игрока, так как марокканец регулярно поднимается высоко по флангу. В итоге, Корниенко сумел поставить зональный блок сопернику, но в дуэлях один на один часто уступал. Такая ситуация не стала неожиданностью ни для команды, ни для самого футболиста — Шахтер повторял расстановку 5-4-1 с низким расположением образца матча с Реалом, поэтому у фланговых игроков всегда был страхующий.

Майкон — 6,5. Главным волнорезом атак Интера через центральную зону, а их на нее пришлось 75% от общего числа, согласно статистике, по позиции был именно бразильский полузащитник. Однако у соперников не было четко выраженного центрального атакующего полузащитника, поэтому персональную борьбу Майкону вести было попросту не с кем. Игроку Шахтера пришлось в обороне играть в качестве подчищающего у границ штрафной, а при позиционных атаках он отвечал за первую передачу, пока на поле не появился Николай Матвиенко.

Маркос Антонио — 6,5. После череды неплохих поединков, уверенность и спортивная наглость у юного бразильца находится на запредельном уровне. Это именно Маркос решал, как его команда будет распоряжаться мячом в атаке, а в остальное время поддавливал соперников в прессинге на своей половине. Интер не позволял действовать раскрепощенно в полной мере, и таких же феерических перемещений в центральной линии, как в игре против Реала, мы, увы, от бразильца не увидели. Но и без того, выступление было вполне достойное. И самое интересное, что потолка персонального роста игрока все еще не видно.

Марлос — 5,5. Украинский полузащитник с капитанской повязкой — опытный вожак стаи в текущей комбинации игроков Шахтера. Однако "Акелла" уже близок к пресловутому "промаху", а матч против Интера в очередной раз показал, что в атакующих действиях бразильца на фланге отчетливо не хватает скорости. Марлос ушел из центра поля (у дончан в этой зоне, в целом, никого не было на постоянной основе), но не смог стать подмогой для Тете на привычной для себя позиции. Конкурент за место в стартовом составе уже смотрится более остро, так что, когда вся обойма исполнителей будет вновь доступна Каштру, возможен переломный момент в судьбе Ромеро Бонфима в клубе.

Манор Соломон — 5,5. Израильтянин привлек к себе достаточно внимания по ходу матча с мадридским Реалом, поэтому Конте прекрасно понимал, кого из атакующих полузащитников Шахтера нужно закрывать в первую очередь. Соломон был закрыт во фланге усилиями Бареллы и Хакими, совершив даже меньше касаний мяча, чем трое из четверки защитников. Однако, стоит отметить, что точность в исполнении у Манора все равно оставалась на высоком уровне, если розыгрыш таки доходил до его ног.

Тете — 6,5. Куда испарилась в нужный момент та самая футбольная наглость бразильца, которая была ровно год назад на Этихаде? Тогда Тете не забил Манчестер Сити, хотя имел шанс, также не смог он и реализовать уникальный момент для своей команды в атаке в этой встрече. В остальных ситуациях бразилец регулярно держал в напряжении фланг Янга – Бастони, ведь каждый из этих игроков Интера нередко теряет концентрацию в неподходящий момент. Собственно, так Тете и получил свой голевой шанс, а еще в первом тайме он посадил центрального защитника на карточку своим рывком. В остальных ситуациях по ходу противостояния полузащитник был заложником тяжелого выхода команды из-под прессинга.

Дентиньо отыграл всего четверть часа в отчетной встрече, после чего сказалось повреждение, которое было получено бразильцем еще по ходу матча против полтавской Ворсклы (1:1). Шахтер одномоментно лишился наконечника атак, поэтому изначальное построение наступлений дончан и тактика на игру от Каштру была серьезно нарушена.

Тайсон — 5,0. Игра бразильца после выхода на замену в самом начале матча достаточно четко показала причины слабой игры Шахтера в атаке в августовской игре — действия Тайсона слишком легко предугадать, если напротив находятся избитые опытом еврокубковых матчей и сопротивлению подобным фланговым футболистам соперники. Дончане использовали левый вектор своих атак в значительно меньшей степени, а игра на позиции форварда для номинального полузащитника была заметно непривычной.

Тайсон давал ускорения по всем возможным зонам наступления своей команды, но попросту растворился под натиском полузащиты Интера. "У Шахтера великолепные контратаки", — сказал на пресс-конференции перед матчем Антонио Конте. Не хватало в этой цитате логического продолжения: "... поэтому мы их перекусим", однако несказанное вслух в полной мере было заметно на игре против Тайсона.

Николай Матвиенко — 6,5. Для украинского центрального защитника судьбой был уготовлен выход на замену травмированному партнеру в конце поединка против настроенного на победу соперника. Как показала ситуация на поле, появление Матвиенко помогло Шахтеру построить выход в атаку через длинный пас, а одна из двух таких передач создала лучший момент дончан во втором тайме — Тете не решился на удар с острого угла после неудачной скидки головой от Янга.

Контактной борьбы с соперниками Николай не испытал, однако подчищал ситуацию в штрафной даже больше, чем Хочолава за игровой час. Что самое удивительное в персональной статистике, так это процент владения мячом от общего времени матча для Матвиенко (1,6 против 2,2 у предшественника, который отыграл вдвое больше). Как для выхода на поле за полчаса до конца игры — достаточно уверенные показатели.

Алан Патрик вышел на поле последним в составе обеих команд, но провел в игре пять минут, совершив три касания мяча. На полноценную оценку в таких условиях точно не наиграешь.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.