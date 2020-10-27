Де Врей: Позор, что не смогли выиграть, но это был совсем другой Шахтер

Стефан де Врей считает, что Интер должен быть доволен, что смог не пропустить от Шахтера во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.
"Позор, что мы не смогли добыть победу, – сказал защитник Интера во время послематчевого флеш-интервью. – Мы приехали, чтобы выиграть, но не смогли".
"Мы прекрасно понимали, что это будет не тот Шахтер, который мы обыграли в августе 5:0. Они очень хорошо оборонялись, хотя и почти ничего не создавали. Впрочем, мы тоже не пропустили, и это хорошо".
"Вся борьба еще впереди, и для нас ничего не меняется: мы будем стремиться к победам в каждом матче, в том числе и в двух противостояниях с Реалом".
Ранее результат матча прокомментировал голкипер Шахтера Анатолий Трубин.