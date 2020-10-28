На матче Ференцварош — Динамо стадион будет заполнен на 35 процентов

УЕФА разрешила допустить на трибуны 8 294 болельщика.

Матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов между Ференцварошем и Динамо пройдет со зрителями, но трибуны, по решению УЕФА, будут заполнены лишь на 35% – сообщил официальный сайт киевлян.

Поскольку вместимость Гроупама Арены составляет 23 698 человек, максимальное количество болельщиков на трибунах может составить 8 294.

Вечером в Будапеште прогнозируется ясная погода, температура +13 градусов.

Также стало известно, что Динамо сыграет в своей основной, белой, форме (вратарь — в серой).

Матч Ференцварош — Динамо состоится в среду, 28 октября. Начало в 22:00 по киевскому времени.

За ходом поединка вы сможете следить по онлайн-трансляции на Football.ua.