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-
Бавария
-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
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-
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19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
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-
04 ноября
22:00

На матче Ференцварош — Динамо стадион будет заполнен на 35 процентов

28 октября 2020

Фото ФК Динамо

УЕФА разрешила допустить на трибуны 8 294 болельщика.

Матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов между Ференцварошем и Динамо пройдет со зрителями, но трибуны, по решению УЕФА, будут заполнены лишь на 35% – сообщил официальный сайт киевлян.

Поскольку вместимость Гроупама Арены составляет 23 698 человек, максимальное количество болельщиков на трибунах может составить 8 294.

Вечером в Будапеште прогнозируется ясная погода, температура +13 градусов.

Также стало известно, что Динамо сыграет в своей основной, белой, форме (вратарь — в серой).

Матч Ференцварош — Динамо состоится в среду, 28 октября. Начало в 22:00 по киевскому времени.

За ходом поединка вы сможете следить по онлайн-трансляции на Football.ua.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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