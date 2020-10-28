Трубин стал лучшим игроком матча Шахтер — Интер по версии Whoscored

Портал отметил игру молодого украинского вратаря.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин стал лучшим игроком матча с Интером (0:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов по версии Whoscored.

За этот поединок украинский вратарь получил от портала оценку 7,5. Также оценки выше 7 в составе "горняков" получили защитники Додо (7,3) и Валерий Бондарь (7,1).

Лучшим в составе Интера стал защитник Ашраф Хакими, который получил оценку 7,4.

После двух туров Лиги чемпионов Шахтер набрал 4 очка и является единоличным лидером группы B.

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