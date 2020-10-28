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-
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-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
Лацио
-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
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-
04 ноября
22:00
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Трубин стал лучшим игроком матча Шахтер — Интер по версии Whoscored

28 октября 2020

Анатолий Трубин, ФК Шахтер

Портал отметил игру молодого украинского вратаря.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин стал лучшим игроком матча с Интером (0:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов по версии Whoscored.

За этот поединок украинский вратарь получил от портала оценку 7,5. Также оценки выше 7 в составе "горняков" получили защитники Додо (7,3) и Валерий Бондарь (7,1).

Лучшим в составе Интера стал защитник Ашраф Хакими, который получил оценку 7,4.

После двух туров Лиги чемпионов Шахтер набрал 4 очка и является единоличным лидером группы B.

Предлагаем вашему вниманию также оценки игроков Шахтера за матч с Интером от Football.ua.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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