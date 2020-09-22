Тренер Гента: Динамо — сильный соперник, но шансы у нас есть

22 сентября 2020

Вим Де Декер, фото ФК Гент

Вим Де Декер высказал свое отношение к сопернику.

Накануне первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов тренер Гента Вим Де Декр, сменивший Ласло Белени на тренерском мостике, оценил шансы своей команды в противостоянии с Динамо.

"Киев — очень солидный соперник, – цитирует Вима Де Декера Voetbalbelgie. – Команда хорошо организована, и в ней идеальное сочетание молодых и опытных футболистов. Но я вижу возможности для нас для успешного выступления".

Ранее сообщалось, что бывший наставник Гента Йесс Торуп не видит шансов у Гента в борьбе с Динамо.

Матч Гент — Динамо состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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