Экс-тренер Гента: Поверьте, у "буйволов" действительно нет шансов против Динамо

Йесс Торуп считает киевлян фаворитом в противостоянии с вице-чемпионом Бельгии.

Бывший тренер Гента Йесс Торуп прокомментировал грядущую дуэль команды с киевским Динамо в раунде плей-офф отбора Лиги чемпионов.

"Честно? Последние пару дней я ловлю себя на мысли о том, что думаю, как играть против Динамо. Это будет две очень важных дуэли для Гента. Благодаря нашим прекрасным выступлениям в прошлом сезоне клуб в шаге от попадания в группу Лиги чемпионов", — заявил Торуп Het Nieuwsblad.

"Я знаю Динамо весьма хорошо, часто видел их игру в прошлом сезоне, когда мы просматривали Александрию. Также я знаю Миккеля Дуэлунда, с которым работал в Мидтьюлланде".

"Поверьте, у "буйволов" действительно нет шансов против Динамо. Но они должны дерзнуть и попытаться пройти киевлян!"

"Я знаю, что много парней в Генте живут такими матчами. В прошлом сезоне они приобрели много опыта. Им нужно изо всех сил ухватиться за эту уникальную возможность".

Первый матч пройдет 23 сентября в Бельгии, а ответный поединок состоится в Киеве спустя шесть дней. Игры покажут телеканалы Футбол 1/2/3.