Гент — Динамо: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию трансляцию еврокубкового поединка между бельгийской и украинской командами.

Динамо сойдется в противостоянии с Гентом в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Победитель будет определен по итогам двух встреч, а не одной, как было в предыдущей стадии.

Для Мирчи Луческу это крайне важный поединок, ведь за последние годы киевской команде не удавалось пробиться на групповой этап ЛЧ. У президента Динамо Игоря Суркиса большие надежды на 75-летнего специалиста.

Следить за событиями матча Гент – Динамо вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна в среду, 23 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Смотрите видео онлайн-трансляцию матча Гент – Динамо: