Чехарда на тренерском посту и украинское трио: что нужно знать про Гент

Football.ua представляет будущего соперника Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

Динамо, несмотря на массу кадровых потерь, прошло АЗ в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, тактически переиграв противника. По итогам жеребьевки раунда плей-офф квалификации киевляне получили в соперники бельгийский Гент, в котором сразу три наших соотечественника: Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Причем, оба Романа в свое время выступали за киевский клуб, но не раскрылись в полной мере и уехали в Бельгию. Football.ua представляет грядущего соперника киевлян.

Тренер

Особое внимание вокруг Гента в последнее время вызывает именно тренерская позиция. "Буйволы" вошли в сезон под руководством Йесса Торупа. Одна победа в последних пяти матчах прошлого сезона — такие результаты существенно пошатнули позиции тренера, и когда "буйволы" уступили в первых двух турах чемпионата, руководство решилось на смену коуча.

На его место пришел Ласло Белени, который до этого возглавлял сборную Румынии. Он сразу же решил внести кардинальные изменения в игру команды и всерьез взялся за игру оборонительной линии, что сказалось на стиле "буйволов". Подобные метаморфозы пришлись не по душе лидерам команды, а Яремчук и вовсе открыто раскритиковал румына, после чего запросил трансфер из Гента.

Новый тренерский штаб принял обиду на свой счет и уже в следующем матче все украинское трио осталось без игровой практики — Яремчук оказался вне заявки, а Безус и Пластун — на скамье запасных. Каков итог? Гент проиграл Эйпену. Руководство клуба поняла, что в подобной атмосфере решать турнирные задачи очень проблематично и выбрало сторону украинца — Белени уволили, а его место занял Вим Де Деккер.

Уже в первом матче с еще одним новым тренером Гент обыграл венский Рапид и пробился в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Роман Яремчук получил от тренерского штаба доверие и пробил пенальти, отметившись вторым голом своей команды. Что-либо говорить о 38-летнем специалисте пока что сложно. У него не так много опыта, но при нем хотя бы наладилась атмосфера внутри команды.

Пробивал пенальти Яремчук и в следующем матче против Мускрона, но в этот раз он свою попытку не реализовал. Игорь Пластун провел на поле весь матче ("буйволы" победили 1:0), а вот Роман Безус отсутствовал в заявке. Украинец не в форме, из-за чего может пропустить как минимум, первую встречу с Динамо.

Звезда

Звездой "буйволов" можно смело называть Романа Яремчука, который в свое время играл за Динамо, но так и не смог раскрыться должным образом. Теперь тренерскому штабу Динамо, учитывая все кадровые проблемы в обороне, придется постараться, чтобы придумать план удержания Яремчука.

Прошлый сезон украинец провел довольно хорошо и не зря привлек интерес более серьезных клубов. Точно известно о переговорах с Ромой, но ни во что серьезное это не вылилось. Быть может, если Гент не сможет квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов, тогда у Яремчука будет больше шансов перейти в другую команду.

Что касается статистики, то за 30 игр прошлого сезона украинец отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Концовка сезона могла добавить нападающему аргументов для перехода в новый клуб, но досрочное завершение чемпионат Бельгии, травма и перенос Евро-2020 не позволили этому случиться.

Впрочем, уход Яремчука осложняется тем, что прошлым летом Гент продал другого своего нападающего, канадца Джонатана Дэвида в Лилль. Терять сразу двух основных нападающих за одно трансферное окно — не факт, что руководство "буйволов" пойдет на такой риск.

Цена

Суммарная трансферная стоимость футболистов Гента, согласно специализированному порталу Transfermarkt, составляет 79,73 миллиона евро. Главным активом бельгийской команды считается Роман Яремчук, которого оценивают в 9,5 миллионов евро.

Также отметим Элишу Овусу, Никласа Дорша и Георги Чакветадзе, которые суммарно оцениваются в 19,5 миллионов евро. Для сравнения, общая стоимость игроков Динамо составляет 82,45 миллиона евро.

Состав

Вратари: Синан Болат, Дэви Роеф, Колин Куземанс

Защитники: Мишель Нгадеу Нгаджуи, Дино Арсланагич, Игорь Пластун, Бруно Годеау, Ибраима Сиссе, Нурио Фортуна, Милад Мохаммади, Нана Асаре, Алессио Кастро-Монтес, Джордан Ботака

Полузащитники: Элиша Овусу, Никлас Дорш, Свен Кумс, Сулайман Маррех, Матео Парментьер, Вадис Оджиджа-Офое, Георги Чакветадзе, Роман Безус, Александр Де Брюйн

Нападающие: Дилан Мбайо, Ахмед Мостафа, Усман Букари, Роман Яремчук, Андерсон, Ниангбо, Лорен Депуатр, Тим Кляйндиенст, Георги Квилитайя, Мамаду Силла

Прошлый сезон

Прошлый сезон сложился для Гента довольно хорошо. Команда по ходу розыгрыша турнира уверенно удерживала вторую строчку турнирной таблицы, но все-таки составить конкуренцию Брюгге было весьма проблематично. Примечательно, что "буйволы" выдали результативный сезон, обогнав Брюгге по забитым голам, но досрочный "финальный свисток" сезона в Бельгии оставил Гент на второй строчке. Объективно, шансы обогнать Брюгге были лишь математическими — абсолютно не было похоже, что те упустят чемпионство.

Что касается еврокубковой арены, то там Гент попал в группу Лиги Европы вместе с Вольфсбургом, Сент-Этьенном и Александрией. "Буйволы" смогли набрать 12 очков за шесть поединков, добыв три победы и трижды оформив ничейный результат. На стадии 1/16 турнира команду Торупа ждало испытание Ромой, которое бельгийцы пройти не смогли.

В Кубке Бельгии же Гент смог добраться лишь до стадии 1/8 финала, где минимально уступил Шарлеруа и покинул розыгрыш турнира.

Игры с украинскими командами

В памяти украинских болельщиков еще свежи прошлогодние баталии Гента против Александрии на стадии группового этапа Лиги Европы. Во втором туре украинская команда смогла дать отпор более именитому сопернику на своем поделив очки со счетом 1:1. На точный удар Лорена Депуатра во втором тайме ответил Артем Ситало.

В ответной же встрече Гент все-таки смог набрать три очка. На этот раз, Депуатр отметился двумя голами. Подопечные Шарана по традиции забили гол во втором тайме, но его для набора очков не хватило.

Чуть ранее путь Гента пересекался с Шахтером. Тогда команды тоже встречались на стадии группового этапа Лиги Европы, но воспоминания у бельгийцев остались явно не из лучших. 10:3 — по сумме двух матчей. Тогда "горняки" знатно поиздевались над соперником.

В первом матче "буйволов" огорчили Коваленко, Феррейра, Бернард, Тайсон и Малышев, а во второй игре свою фамилию в протокол внесли Марлос, Тайсон, Степаненко, Фред и Феррейра.

С Динамо Гент пересекался в сезоне-2010/11. Тогда в третьем отборочном раунде Лиги Европы киевляне победили 3:0 дома и 3:1 на выезде. Сумеют ли они повторить такой успех в этот раз?