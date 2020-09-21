Динамо прибыло в Гент на матч Лиги чемпионов

21 сентября 2020

Фото ФК Динамо

Делегация Динамо уже находится в Бельгии.

В понедельник, 21 сентября, делегация Динамо чартерным рейсом прибыла в Бельгию на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против Гента — сообщил официальный сайт вице-чемпиона Украины.

В 19:00 по киевскому времени самолет с 23-мя футболистами, тренерским штабом и обслуживающим персоналом приземлился в аэропорту Остенде.

После трансфера в Гент, который занял 40 минут, делегация разместилась в гостинице, где ее ждет отдых.

Во вторник, 22 сентября, запланирована тренировка на стадионе Гента и пресс-конференция с участием Мирчи Луческу и Виталия Буяльского.

Первый матч раунда плей-офф Гент — Динамо состоится в среду, 23 сентября. Начало в 21:55 по киевскому времени. 

Источник: ФК Динамо (Киев)

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