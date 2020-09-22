Капитан Гента не сыграет против Динамо

Бельгийский клуб понес серьезную потерю перед встречей с киевлянами.

Полузащитник Гента Свен Кумс в матче против Мускрона потянул икроножную мышцу. Из-за этого он пропустит одну-две недели, сообщает Voetbal Nieuws.

Таким образом, Свен не сыграет против Динамо в раунде плей-офф отбора Лиги чемпионов ни в домашнем (23 сентября), ни в киевском (29 сентября) поединке.

Также под вопросом участие нападающего Лорана Депуатра, которого заменили на 77-й минуте встречи с Мускроном (1:0). Роман Безус, скорее всего, не будет готов сыграть полный первый матч, поскольку находится не в лучших кондициях.