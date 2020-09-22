Динамо в Генте: прогулка по городу и теоретические занятия

Динамо продолжает готовиться к первому матчу раунда плей-офф Лиги чемпионов против Гента.

В Генте, куда делегация Динамо прибыла в понедельник на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против местной команды, киевляне вечером провели теоретическое занятие, а утром погуляли по городу — сообщил официальный сайт вице-чемпиона Украины.

После прибытия в отель Мирча Луческу еще раз разобрал со своими подопечными особенности игры соперника.

Утром, после обязательного температурного контроля, киевляне решили совершить прогулку. Как вариант рассматривалась поездка в близлежащий Брюгге, но в итоге решили просто пройтись улочками Гента.

После возвращения, обеда и отдыха тренерский штаб провел еще одно теоретическое занятие, а вечером Динамо проведет тренировку на стадионе, на котором пройдет поединок против Гента. Перед ее началом Мирча Луческу и Виталий Буяльский проведут пресс-конференцию.

Матч Гент — Динамо состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени.