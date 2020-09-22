Динамо — Гент: история противостояний

Football.ua вспоминает предыдущие встречи "бело-синих" с "буйволами".

Динамо и Гент провели между собой два матча. Оба они состоялись в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в сезоне-2010/11. В составе Динамо оба матча тогда провел Денис Бойко, который и сейчас есть в заявке команды. Также в команде были ныне помощники Мирчи Луческу Олег Гусев и Огнен Вукоевич.

Украинская команда еще в домашнем матче обеспечила себе комфортное преимущество в Киеве – 3:0. Голами отметились Андрей Ярмоленко, Андрей Шевченко и Роман Зозуля.

Динамо – Гент 3:0

Голы: Ярмоленко, 19, Шевченко, 80, Зозуля, 90.

Динамо: Бойко – Данило Силва, Бетао, Михалик, Маграо – Еременко (Зозуля, 76), Вукоевич, Гармаш, Ярмоленко – Милевский (Бертольо, 50, Алмейда, 90), Шевченко.

Тренер: Валерий Газзаев.

Гент: Йоргачевич, Ханствейт, Уилс, Адриано, Майри (Смолдерс, 73), Лепуан, Тейс, Гронден, Де Смет (Кулибали, 83), Лейе (Арбайтман, 59), Эль Ганнасси.

Тренер: Фрэнки Дюри.

Предупреждения: Бетао – Де Смет, Адриано.

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Во втором поединке тоже обошлось без особых нервов: Гент забил свой гол (первый для клуба в Лиге чемпионов) лишь на 85-й минуте, когда Динамо лидировало 5:0 по сумме двух встреч. Точку поставил вышедший на замену Олег Гусев – 3:1 в Бельгии после домашних 3:0 принесли киевлянам путевку в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов.

Гент – Динамо 1:3

Голы: Кулибали, 85 – Гармаш, 32, Милевский, 55, Гусев, 90.

Гент: Йоргачевич, Томпсон, Адриано (Любьянкич, 47), Шулер, Майри, Лепуан (Смолдерс, 69), Тейс, Гронден, Кустович (Арбайтман, 46), Кулибали, Эль Ганнасси.

Тренер: Фрэнки Дюри.

Динамо: Бойко – Данило Силва, Бетао, Михалик, Маграо (Эль Каддури, 43) – Еременко (Зозуля, 68), Вукоевич, Гармаш, Ярмоленко (Гусев, 77) – Милевский, Шевченко.

Тренер: Валерий Газзаев.

Предупреждения: Адриано, Гронден, Томпсон – Данило Силва, Эль Каддури, Милевский.



После встреч с Гентом Динамо в раунде плей-офф вышло на Аякс. В Киеве команды разошлись 1:1 (забивали Гусев и Вертонген), а в Амстердаме Аякс оказался сильнее – на голы Луиса Суареса и Мунира Эль Хамдауи киевляне ответили лишь мячом Андрея Шевченко с пенальти – 1:2.