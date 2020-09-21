Стала известна заявка Динамо на матч против Гента

В Бельгию отправились 23 футболиста киевской команды.

В среду, 23 сентября, Динамо сыграет первый матч против Гента за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

На игру отправился тренерский штаб киевлян и 23 футболиста.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;



Защитники: Вивчаренко, Забарный, Кендзера, Миколенко, Сирота, Шабанов;



Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вантух, Вербич, де Пена, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;



Нападающие: Родригес, Супряга.

Вылет запланирован на 16:30, в воздухе самолет с динамовской делегацией проведет чуть менее трех часов.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Гент – Динамо.