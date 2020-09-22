Гент — Динамо: представление соперника киевлян в Лиге чемпионов

Football.ua рассказывает об оппоненте столичного клуба, а также разбирает сильные и слабые стороны команд.

Динамо Киев продолжает свой путь в групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА. Столичному клубу осталось совсем чуть-чуть, чтобы стать одним из участников самого престижного европейского турнира.

Последним соперником на пути Динамо в Лигу чемпионов стал Гент. Перед матчем с бельгийским клубом Football.ua знакомит с вице-чемпионом Бельгии.

Напомним, первый матч раунда плей-офф квалификации Гент — Динамо состоится в среду, 23 сентября, в 21:55 по киевскому времени. Следить за развитием событий поединка вы сможете посредством текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте.