Гросс: Матч у Барселоні робить цей виліт Боруссії Д ще більш гірким

Хавбек "джмелів" поділився своїми думками після гри з Барселоною.

Півзахисник дортмундської Боруссії Паскаль Гросс прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони (3:1). За сумою двох матчів "блаугранас" (5:3) пройшли далі.

"Ми були агресивними з самого початку, сміливо йшли вперед, вигравали більшість єдиноборств і кілька разів вдалося пробратися через їхню високу лінію захисту. Ми зіграли дуже добре.

На жаль, забили автогол через дуже хорошого гравця. Рамі Бенсебаїні зіграв чудово і не дав їм натискати, завдяки чому матч залишався на їхній половині поля. М'яч просто ковзнув по його нозі. Дуже шкода, звісно.

Ми знали, що якщо пропустимо гол, буде дуже важко. Але я думаю, що ми грали так, що до останньої секунди стадіон відчував, що ми ще віримо, що можемо це зробити. Матч у Барселоні робить цей виліт ще більш гірким, тому що було видно, що ми насправді можемо змагатися", — наводить слова Гросса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Боруссія Д — Барселона.