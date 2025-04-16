Де Йонг: Багато гравців Барселони не впорались із своїми завданнями

Півзахисник Барселони прокоментував подолання Боруссії Д.

Напередодні каталонська Барселона поступилась дортмундській Боруссії на полі суперників у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але цього вистачило для продовження участі в турнірі.

Боруссія Дортмунд — Барселона 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "блаугранас" Френкі де Йонг прокоментував виступ власної команди.

"Я з полегшенням можу сказати, що ми пройшли кваліфікацію. Ми грали не дуже добре, але зараз важко пояснити чому саме так сталось. Багато гравців не впорались із своїми завданнями.

Я думаю, ми знаємо, що можемо грати набагато краще, аніж ми показали сьогодні, і це залишає певний осад. Я впевнений, що завтра ми точно будемо більш щасливими від того, що пробились до півфіналу", — заявив нідерландський виконавець.

Каталонська Барселона у наступному раунді гратиме проти сильнішого з пари Інтер — Баварія.