Де Йонг: Багато гравців Барселони не впорались із своїми завданнями

16 квітня 2025

Френкі де Йонг, Getty Images

Півзахисник Барселони прокоментував подолання Боруссії Д.

Напередодні каталонська Барселона поступилась дортмундській Боруссії на полі суперників у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але цього вистачило для продовження участі в турнірі.

Боруссія Дортмунд — Барселона 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "блаугранас" Френкі де Йонг прокоментував виступ власної команди.

"Я з полегшенням можу сказати, що ми пройшли кваліфікацію. Ми грали не дуже добре, але зараз важко пояснити чому саме так сталось. Багато гравців не впорались із своїми завданнями.

Я думаю, ми знаємо, що можемо грати набагато краще, аніж ми показали сьогодні, і це залишає певний осад. Я впевнений, що завтра ми точно будемо більш щасливими від того, що пробились до півфіналу", — заявив нідерландський виконавець.

Каталонська Барселона у наступному раунді гратиме проти сильнішого з пари Інтер — Баварія.

Джерело: El Mundo Deportivo

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