Кунде: Барселона точно здатна на більше, я розчарований

Захисник Барселони прокоментував подолання Боруссії Д.

Напередодні каталонська Барселона поступилась дортмундській Боруссії на полі суперників у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але цього вистачило для продовження участі в турнірі.

Боруссія Дортмунд — Барселона 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "блаугранас" Жюль Кунде прокоментував виступ власної команди.

"Вихід до півфіналу був нашою великою метою, яку ми ставили перед собою від самого початку сезону, і ми повинні цінувати це, але, чесно кажучи, я розчарований. Нам не вистачало агресії, тиску, концентрації, виграних дуелей, перехоплення передач.

Після перерви ми робили те, про що нас просив тренер, але на відтинку в 90 хвилин ми точно зробили недостатньо. Я розчарований нашою грою, тому що знаю, що ця команда може грати краще.

Позаяк, бути у півфіналі — це захоплююче. Ми мріємо виграти Лігу чемпіонів. Ми повинні бути щасливі і пишатись роботою, яку ми виконали від початку сезону", — заявив французький виконавець.

Каталонська Барселона у наступному раунді гратиме проти сильнішого з пари Інтер — Баварія.