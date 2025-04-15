Стрічка новин

23:59

Хет-трика Гірассі не вистачило Боруссії Д для уникнення вильоту від Барселони

23:53

Астон Вілла показала ПСЖ зуби, але вилетіла з Ліги чемпіонів

23:26

Гірассі встановив історичний рекорд для Боруссії Дортмунд в Лізі чемпіонів

23:04

Астон Вілла — ПСЖ: відео голів та огляд матчу 15.04.2025

23:03

Боруссія Дортмунд — Барселона: відео голів та огляд матчу 15.04.2025

22:58

Компані: Найкраща команда Італії проти найкращої у Німеччині. Краще й не може бути

22:33

Кейн: Ми віримо, що зможемо відігратися проти Інтера

22:19

Зінченко: Хотілося б, щоб це я навчив так Райса бити, але звісно це не я

21:59

Рая: Вибити Реал Мадрид — це було б круто

21:50

Беллінгем: Слово, яке я чув найчастіше останніми днями — камбек