Хет-трика Гірассі не вистачило Боруссії Д для уникнення вильоту від Барселони
15 квітня 2025
Усе ж таки, чотири пропущені голи в першій грі — це занадто.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Боруссія Д — Барселона 3:1 (перший матч – 0:4)
Голи: Гірассі, 11 (пен.), 49, 76 — Бенсебаїні, 54 (авт.)
Боруссія Д: Кобель — Зюле, Антон, Бенсебаїні — Коуту (Брандт, 77), Гросс, Нмеча (Рейна, 64), Свенссон — Адеємі (Байно-Гіттенс, 77), Гірассі, Баєр (Дюранвіль, 65).
Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Араухо, Мартін — Гаві (Педрі, 59), Лопес (Гарсія, 70), де Йонг — Ямал (Торрес, 70), Левандовські (Ольмо, 86), Рафінья.
Попередження: Нмеча — де Йонг