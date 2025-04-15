Хет-трика Гірассі не вистачило Боруссії Д для уникнення вильоту від Барселони

15 квітня 2025

Боруссія Д — Барселона, Getty Images

Усе ж таки, чотири пропущені голи в першій грі — це занадто.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Боруссія Д — Барселона 3:1 (перший матч – 0:4)
Голи: Гірассі, 11 (пен.), 49, 76 — Бенсебаїні, 54 (авт.)

Боруссія Д: Кобель — Зюле, Антон, Бенсебаїні — Коуту (Брандт, 77), Гросс, Нмеча (Рейна, 64), Свенссон — Адеємі (Байно-Гіттенс, 77), Гірассі, Баєр (Дюранвіль, 65).

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Араухо, Мартін — Гаві (Педрі, 59), Лопес (Гарсія, 70), де Йонг — Ямал (Торрес, 70), Левандовські (Ольмо, 86), Рафінья.

Попередження: Нмеча — де Йонг
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