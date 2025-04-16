Гірассі: Це послужить Боруссії Д уроком для майбутніх протистоянь

Форвард Боруссії Д прокоментував виліт від Барселони.

Напередодні дортмундська Боруссія обіграла каталонську Барселону на власному полі у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але цього не вистачило для продовження участі в турнірі.

Боруссія Дортмунд — Барселона 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "джмелів" Серу Гірассі прокоментував виступ власної команди.

"Я пишаюсь тим, що ми зіграли чудову гру, і я думаю, що вболівальники були дуже задоволені. Вони побачили хороший футбол.

Рахунок 0:4 в Барселоні був трохи завеликим для того, щоб після такої поразки відігратись. Прикро, що ми занадто відставали за рахунком у фактично головному матчі року для нас.

Але це послужить нам уроком для майбутніх протистоянь. Ми боролись до кінця. У Барселони блискуча команда, але й ми також не відстаємо.

Звісно, приємно бути найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, адже тут виступають найкращі гравці світу. Бути серед них першим за кількістю голів означає, що я — дійсно хороший нападник.

Але я б нічого не досягнув самостійно, без команди. Шкода, що змагання для нас закінчуються саме сьогодні", — заявив гвінейський виконавець.

Каталонська Барселона у наступному раунді гратиме проти сильнішого з пари Інтер — Баварія.